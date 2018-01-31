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Erzurum Tekman'da sıcaklık eksi 21 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21.3 dereceyle Erzurum’un Tekman ilçesinde ölçüldü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
Erzurum Tekman'da sıcaklık eksi 21 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Bölgede ise gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 20, Ardahan’da 10, Kars’ta 13, Iğdır’da 4 ve Erzincan’da 1 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları ise Erzurum’da 25, Ardahan’da 15, Ağrı ve Kars’ta 10 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresi, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan’ın kuzey ilçelerinde zaman zaman etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Erzurum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Bazı vatandaşlar başka araçların akülerinden takviye yaparken, bazıları da tehlikeli olmasına karşın araçların depolarının altında ateş yaktı.

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
ErzurumTekmanHava Sıcaklığı
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