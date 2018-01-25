Eren Bülbül'ün ailesinin evinin inşaatı sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen konut çalışmalarını beraberinde Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte yerinde denetleyen Başkan Gümrükçüoğlu, kış şartlarına rağmen inşa çalışmalarına devam ettiklerini ve baharla birlikte evi aileye teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, “Eren Bülbül’ümüz hepimizin kalbinde yaşıyor. Bütün milletimizin kalbinde yaşıyor. Hiç olmazsa mütevazı olarak anneciğine böyle bir ev kazandırmak istedik. Şehidimizin yerini hiçbir şeyin tutması elbette mümkün değil. İnşallah bu evi birkaç ay içinde bitirip ailesine teslim etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip edecek. Milletimiz Eren Bülbül’ü, tüm şehitlerimizi gönlünde yaşatıyor. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı muhafaza etsin” dedi.

BAHARLA BİRLİKTE EREL BÜLBÜL’ÜN AİLESİ EVLERİNE KAVUŞACAK

Başkan Gümrükçüoğlu inşaat alanındaki incelemelerinin ardından anne Ayşe Bülbül’ü ziyaret ederek, sohbet etti. Gümrükçüoğlu, “Senin milletimizin gönlündeki yerin kendi annelerimizden bile çoktur. Sen şehit annesisin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülkemiz Eren Bülbül’ümüzü hakikaten kalbinde yaşatıyor. Seni ziyaret etmek, ne emredersen yerine getirmek yılmayacağımız bir husustur, bizim boynumuzun borcudur. Bu evi inşallah bahar ile birlikte tam olarak hazır hale getireceğiz. Şuanda da askerlerimiz, Eren’imizin birkaç yaş büyüğü olan ağabeyleri vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sınırlarımızın dışında, Afrin’de canlarını ortaya koyuyorlar. Hepimizin duaları onlarla” şeklinde konuştu. Başkan Gümrükçüoğlu şehit Eren Bülbül ve merhum babasının kabirlerini ziyaret ettikten sonra mahalleden ayrıldı.