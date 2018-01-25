Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Eren Bülbül'ün ailesinin evinin inşaatı sürüyor

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi’nde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere yaptırılmakta olan 3 katlı konutun inşaatına ağır kış şartlarına rağmen devam ediliyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:12
Eren Bülbül'ün ailesinin evinin inşaatı sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen konut çalışmalarını beraberinde Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile birlikte yerinde denetleyen Başkan Gümrükçüoğlu, kış şartlarına rağmen inşa çalışmalarına devam ettiklerini ve baharla birlikte evi aileye teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, “Eren Bülbül’ümüz hepimizin kalbinde yaşıyor. Bütün milletimizin kalbinde yaşıyor. Hiç olmazsa mütevazı olarak anneciğine böyle bir ev kazandırmak istedik. Şehidimizin yerini hiçbir şeyin tutması elbette mümkün değil. İnşallah bu evi birkaç ay içinde bitirip ailesine teslim etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip edecek. Milletimiz Eren Bülbül’ü, tüm şehitlerimizi gönlünde yaşatıyor. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı muhafaza etsin” dedi.

BAHARLA BİRLİKTE EREL BÜLBÜL’ÜN AİLESİ EVLERİNE KAVUŞACAK

Başkan Gümrükçüoğlu inşaat alanındaki incelemelerinin ardından anne Ayşe Bülbül’ü ziyaret ederek, sohbet etti. Gümrükçüoğlu, “Senin milletimizin gönlündeki yerin kendi annelerimizden bile çoktur. Sen şehit annesisin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülkemiz Eren Bülbül’ümüzü hakikaten kalbinde yaşatıyor. Seni ziyaret etmek, ne emredersen yerine getirmek yılmayacağımız bir husustur, bizim boynumuzun borcudur. Bu evi inşallah bahar ile birlikte tam olarak hazır hale getireceğiz. Şuanda da askerlerimiz, Eren’imizin birkaç yaş büyüğü olan ağabeyleri vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sınırlarımızın dışında, Afrin’de canlarını ortaya koyuyorlar. Hepimizin duaları onlarla” şeklinde konuştu. Başkan Gümrükçüoğlu şehit Eren Bülbül ve merhum babasının kabirlerini ziyaret ettikten sonra mahalleden ayrıldı.

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
Eren BülbülMaçkaTrabzonYolgören Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'daki heyelan böyle görüntülendi
Alanya'daki heyelan böyle görüntülendi
Muhtar, 3 aylık maaşını Mehmetçiğe bağışladı
Muhtar, 3 aylık maaşını Mehmetçiğe bağışladı
Karadere’deki kirlilik ürkütücü boyutlara ulaştı
Karadere’deki kirlilik ürkütücü boyutlara ulaştı
Köpeğin cansız bedeni sürüklenerek götürüldü
Köpeğin cansız bedeni sürüklenerek götürüldü
Kadıköy Belediyesinin otoparkına İBB el koydu
Kadıköy Belediyesinin otoparkına İBB el koydu
İSKİ’den Sarıyer'deki çöken yol ile ilgili açıklama
İSKİ’den Sarıyer'deki çöken yol ile ilgili açıklama
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim