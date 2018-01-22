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Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan engelli genç, akülü aracına monte ettirdiği güneş paneli taktırdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:19
Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı

Niksar’da 30 yıl önce 3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 33 yaşındaki Yusuf Ilık, ulaşım ihtiyacını bir köylüsünün 7 yıl önce kendisine aldığı dört tekerlekli ve akülü engelli aracıyla sağlıyor. İnternetten yaptığı bir araştırma sonucu tekerlekli sandalyeye güneş paneli montajı yapıldığını öğrenen Ilık, aynı sistemi kendi akülü aracına da monte ettirdi.

Ilık, güneş panelini taktırdıktan sonra daha fazla kilometre yol gittiğini belirterek, engelli aracıyla istediği her yere gidebildiğini, güneş panelleri sayesinde de yolda kalma kaygısı taşımadığını söyledi.

GÜNEŞ PANELİ İLE 35 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Yolda vatandaşların ilgi odağı olan Ilık, güneş paneli sayesinde daha fazla kilometre yol katettiğini belirterek, "İnternetten yaptığım bir araştırma sonucu tekerlekli sandalyeye güneş paneli montajı yapıldığını öğrendim. İzmir, İstanbul, Konya gibi şehirlerde bu işi yapanlarla iletişime geçtim. Maddi imkansızlık yüzünden bir yerden yardım almam gerekiyordu. Bu konuda Niksar Belediyesinden yardım talebim oldu, kendileri de bana destek çıkarak güneş panelini aldık ve montaj yaptırdık" dedi.

Tekerlekli sandalyesinin üzerine taktırdığı güneş panelleriyle akünün seyir halindeyken de dolduğunu anlatan Ilık, "Aracımın aküsü 4-5 saatte güneş enerjisiyle tam doluluğa ulaşıyor. Eskiden engelli aracımla 20 kilometre gidebilirken şu anda paneller sayesinde 30-35 kilometre yol kat edebiliyorum" diye konuştu.

ARACININ ORANIMI İÇİN DESTEK İSTİYOR

Yusuf Ilık duyarlı vatandaşlara da seslenerek akülü aracının joystick panelinde sürekli problem yaşadığını ve çoğu zaman yollarda kaldığını belirterek bu konuda da yardım beklediğini ifade etti.

Ilık hayatından şikayetçi olmadığını da belirterek, "Ben hayattan hiçbir zaman umudumu kesmedim. Hayat bir sınav ise biz de bu sınavı vermek zorundayız, engelli genç yaşlı hiç fark etmiyor. Hayatı mutlaka sevmeliyiz ve umudumuzu kesmemeliyiz, ayrıca halkımızdan ricam engellilere mutlaka saygı duyulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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