Eminönü’ndeki Yeni Camii restorasyonunun yüzde 50’si tamamlandı

İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İstanbul’un simge yapılarından olan tarihi Yeni Camii’de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Tarihinin en büyük restorasyonu yapılan camide çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’de kalem işçiliğinden, minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 2015 Mart ayında başlanan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden cami, ibadete açık bulunuyor. Yapılan restorasyon çalışmasında caminin özgün halinin korunmasına büyük önem verilirken, her yapılan işlem uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor.

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, işleyiş hakkında bilgi aldı.

“YENİ CAMİİ’DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI YÜZDE 50 TAMAMLANDI”

Yeni Camii’de çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Sarı, ”İstanbul’da bizim bölge müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ’ı da sayarsak yaklaşık 55-60 civarında şantiyemiz var. Bunlardan bir tanesi de Eminönü Yeni Camii, bu cami çok önemli. Bir defa İstanbul’a siluet veren camilerden bir tanesidir. İstanbul’a gelen herkesin buraya uğramak istediği, kuşlara yem atmak istediği bir yer. Hayatında, hatıralarında önemli yer alan bir camimiz. Bu cami denize çok yakın bir yerde olduğu için nemden, egzoz gazlarından dış etkenlere daha çok maruz kaldı. Dolayısıyla dış yüzeylerde kirlenmeler vardı. Bu geçmiş zamanın vermiş olduğu hasarları gidermek adına projelendirdikten sonra 2016 yılının Mart ayı gibi restorasyon çalışmalarına başlandı. O günden bu güne yaklaşık yüzde 50 fiziki manada tamamlandı” dedi.

“YENİ CAMİİ’DE ÇALIŞMALAR HUMMALI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Caminin ibadete kapanmadan restorasyonunun sürdürülmesi için harem kısmında 5 metre yüksekliğinde bir iskele kurularak, çalışma alanı oluşturulduğunu söyleyen Sarı, restorasyonda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mürsel Sarı, “Alt kısımda da çok konforlu bir ibadet alanı yapıldı. İnsanlar burada çalışmalar olmasına rağmen ibadetlerini temiz ve ferah bir alanda yapabiliyorlar. Öncelikle tepeden kurşunları kaldırılarak ana kubbe ve içerisinde bulunduğumuz revaklı avlunun kubbelerin kurşunları tamamlandı. Tabi kubbeleri aştığımızda herhangi bir çatlak var mı, statik manada bir kusur var mı diye bakıldı. Üzerine çamur sıva koyularak kurşun kapatıldı. Şuanda içeride sıva raspaları yapılıyor. Burada zengin çini örnekleri var. Onlar yeni duruma göre projelendirilip, kuru süreçleri devam ediyor. Az önce gezdiğimiz gördüğümüz atölyede, alçı içlik ve dışlıkların imalatları yapılıyor. Onların içlerine özel üretilmiş camlar içine koyuluyor. Şu anda içinde bulunduğumuz atölyede ahşapların, kepenklerin ve kanatların bakımlarının yapılıyor. Burada sedef kakma ve çok değerli parçalar var. Bunlar ustalarımız tarafından en ince ayrıntısıyla elden geçirilip, inşallah onarım tamamlandığı zaman yerine takacaklar. Yeni Camii’de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.