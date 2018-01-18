Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117135
ALTIN
162.252
DOLAR
3.8041
STERLİN
5.2560
EURO
4.6388
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Eminönü’ndeki Yeni Camii restorasyonunun yüzde 50’si tamamlandı

Yüzlerce yıllık tarihi ile İstanbul’un simgelerinden olan Eminönü’ndeki Yeni Camii’de restorasyon çalışmalarının yüzde 50‘si tamamlandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:47
Eminönü’ndeki Yeni Camii restorasyonunun yüzde 50’si tamamlandı

İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İstanbul’un simge yapılarından olan tarihi Yeni Camii’de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Tarihinin en büyük restorasyonu yapılan camide çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’de kalem işçiliğinden, minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 2015 Mart ayında başlanan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden cami, ibadete açık bulunuyor. Yapılan restorasyon çalışmasında caminin özgün halinin korunmasına büyük önem verilirken, her yapılan işlem uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor.

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, işleyiş hakkında bilgi aldı.

“YENİ CAMİİ’DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI YÜZDE 50 TAMAMLANDI”

Yeni Camii’de çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Sarı, ”İstanbul’da bizim bölge müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ’ı da sayarsak yaklaşık 55-60 civarında şantiyemiz var. Bunlardan bir tanesi de Eminönü Yeni Camii, bu cami çok önemli. Bir defa İstanbul’a siluet veren camilerden bir tanesidir. İstanbul’a gelen herkesin buraya uğramak istediği, kuşlara yem atmak istediği bir yer. Hayatında, hatıralarında önemli yer alan bir camimiz. Bu cami denize çok yakın bir yerde olduğu için nemden, egzoz gazlarından dış etkenlere daha çok maruz kaldı. Dolayısıyla dış yüzeylerde kirlenmeler vardı. Bu geçmiş zamanın vermiş olduğu hasarları gidermek adına projelendirdikten sonra 2016 yılının Mart ayı gibi restorasyon çalışmalarına başlandı. O günden bu güne yaklaşık yüzde 50 fiziki manada tamamlandı” dedi.

“YENİ CAMİİ’DE ÇALIŞMALAR HUMMALI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Caminin ibadete kapanmadan restorasyonunun sürdürülmesi için harem kısmında 5 metre yüksekliğinde bir iskele kurularak, çalışma alanı oluşturulduğunu söyleyen Sarı, restorasyonda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mürsel Sarı, “Alt kısımda da çok konforlu bir ibadet alanı yapıldı. İnsanlar burada çalışmalar olmasına rağmen ibadetlerini temiz ve ferah bir alanda yapabiliyorlar. Öncelikle tepeden kurşunları kaldırılarak ana kubbe ve içerisinde bulunduğumuz revaklı avlunun kubbelerin kurşunları tamamlandı. Tabi kubbeleri aştığımızda herhangi bir çatlak var mı, statik manada bir kusur var mı diye bakıldı. Üzerine çamur sıva koyularak kurşun kapatıldı. Şuanda içeride sıva raspaları yapılıyor. Burada zengin çini örnekleri var. Onlar yeni duruma göre projelendirilip, kuru süreçleri devam ediyor. Az önce gezdiğimiz gördüğümüz atölyede, alçı içlik ve dışlıkların imalatları yapılıyor. Onların içlerine özel üretilmiş camlar içine koyuluyor. Şu anda içinde bulunduğumuz atölyede ahşapların, kepenklerin ve kanatların bakımlarının yapılıyor. Burada sedef kakma ve çok değerli parçalar var. Bunlar ustalarımız tarafından en ince ayrıntısıyla elden geçirilip, inşallah onarım tamamlandığı zaman yerine takacaklar. Yeni Camii’de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:02
Anahtar Kelimeler:
Eminönü Yeni CamiiRestorasyonTarihi Cami Istanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışma
Sivas'ta milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışma
Meteor paniği yaşandı
Meteor paniği yaşandı
Kapalıçarşı’da altyapı kazısız yenileniyor
Kapalıçarşı’da altyapı kazısız yenileniyor
Hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi?
Hangi İDO ve BUDO seferleri iptal edildi?
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan “HES” açıklaması
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan “HES” açıklaması
Köstekli saatlerinin antika olduğunu 47 yıl sonra öğrendi
Köstekli saatlerinin antika olduğunu 47 yıl sonra öğrendi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim