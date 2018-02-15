e-Devlet soyağacı sorgulama yapılıyor mu? Soyağacı sorgulama hizmeti aktif mi?

E-Devlet, soyağacı sorgulama hizmeti yeniden aktif edildi.Geçtiğimiz günlerde yoğunluktan dolayı kilitlenince geçici olarak hizmete kapatılan soyağacı sorguluma sayfası tekrar kullanıma açıldı. Yapılan çalışmaların ardından hizmetin tekrar aktif edildiği açıklandı. Sisteme girenler 1800’lü yıllara kadar aile geçmişini görebilecek.

E-DEVLET soyağacı sorgulama ekranı merakla bekleniyordu. Yoğun talep sonrası geçici olarak durdurulan "alt-üstsoy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı. Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "alt-üstsoy raporu"nu öğrenebiliyor.

Sitede farklı bir uygulama da devreye sokuldu. Bundan sonra vatandaşlar soyağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alınabilecek. Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "alt-üstsoy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üstsoy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı çıkıyor.