Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113455
ALTIN
164.309
DOLAR
3.7912
STERLİN
5.2962
EURO
4.6990
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

e-Devlet soyağacı sorgulama yapılıyor mu? Soyağacı sorgulama hizmeti aktif mi?

E-Devlet, soyağacı sorgulama hizmeti yeniden aktif edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 00:02
e-Devlet soyağacı sorgulama yapılıyor mu? Soyağacı sorgulama hizmeti aktif mi?

E-Devlet, soyağacı sorgulama hizmeti yeniden aktif edildi.Geçtiğimiz günlerde yoğunluktan dolayı kilitlenince geçici olarak hizmete kapatılan soyağacı sorguluma sayfası tekrar kullanıma açıldı. Yapılan çalışmaların ardından hizmetin tekrar aktif edildiği açıklandı. Sisteme girenler 1800’lü yıllara kadar aile geçmişini görebilecek.

E-DEVLET soyağacı sorgulama ekranı merakla bekleniyordu. Yoğun talep sonrası geçici olarak durdurulan "alt-üstsoy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.  Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "alt-üstsoy raporu"nu öğrenebiliyor.

Sitede farklı bir uygulama da devreye sokuldu. Bundan sonra vatandaşlar soyağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alınabilecek. Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "alt-üstsoy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üstsoy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı çıkıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da iki deprem meydana geldi
Manisa'da iki deprem meydana geldi
Soyağacı öğrenme e-Devlete girmeden nasıl yapılır?
Soyağacı öğrenme e-Devlete girmeden nasıl yapılır?
Bursa Keles'te kadınlar ekmek paralarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Bursa Keles'te kadınlar ekmek paralarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Taksim'deki AKM’de yıkım çalışmaları başladı
Taksim'deki AKM’de yıkım çalışmaları başladı
Tavuk üzerinde 1 yazan yumurta yumurtladı
Tavuk üzerinde 1 yazan yumurta yumurtladı
Trabzon’da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
Trabzon’da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim