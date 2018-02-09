e-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi yapılabiliyor mu?

e-Devlet sitesinde dün hizmete sokulan soyağacı sorgulama ekranı, gördüğü yoğun talep karşısında isteklere cevap veremez hale geldi. Bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi de kilitlendi. Vatandaşlar soyağacı sorgulama dışında yapmak istedikleri hizmetlere de erişemedi. Sistemdeki yoğunluk azalmayınca, E Devlet'te yer alan soyağacı sorgulama sayfası bakıma alınarak hizmetin şuan için durdurulduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşlar hala soyağacı sorgulama işlemi yapmaya çalışıyor ve sistemde bundan dolayı bir yavaşlık söz konusu.