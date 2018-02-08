e-Devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapın. Daha sonra "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçin. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görülüyor. Sistemde 1800'lü yıllara kadar aile geçmişi görüntülenebiliyor.
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?
e-Devlet'e yeni bir hizmet daha eklendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" yapılabiliyor.
08 Şubat 2018 Perşembe 14:19
Son Güncelleme: 08.02.2018 14:38