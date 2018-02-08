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E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet'e yeni bir hizmet daha eklendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" yapılabiliyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:19
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapın. Daha sonra "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçin. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görülüyor. Sistemde 1800'lü yıllara kadar aile geçmişi görüntülenebiliyor.

Son Güncelleme: 08.02.2018 14:38
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