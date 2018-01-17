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E-5'te bozulan aracı forklift ile taşıdılar

İstanbul Kartal’da E-5 Karayolu’nda bozulan otomobil forkliftle taşındı. Kameralara yansıyan sıra dışı taşıma, görenleri hayrete düşürdü.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:41
E-5'te bozulan aracı forklift ile taşıdılar

Kartal E-5 Karayolunda seyir halindeyken aniden bozulan otomobil sıra dışı bir yöntemle yolun kenarına taşındı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sol şeritte aniden bozulan otomobil için, olay yerine önce bir çekici çağrıldı. Ancak çekici otomobili bulunduğu yerden kaldıramadı. Bunun üzerine araç sahibi yoldan geçen forklift sürücüsünden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan forklift sürücüsü, arızalı aracı bulunduğu yerden kullandığı forkliftle kaldırarak yol kenarına taşıdı.

İnşaatlarda ve marketlerde görmeye alışık oldukları forkliftin trafiğin ortasında araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yaşanan sıra dışı taşıma kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin forklift tarafından yolun kenarına taşındığı görülüyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
E5 Forklift Ile Taşınan AraçKartal
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