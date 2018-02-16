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Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzüğün benzerleri yok satıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye sembollerini taşıyan yüzüğünün benzerleri yok satıyor.

16 Şubat 2018 Cuma 13:52
Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzüğün benzerleri yok satıyor

Geçen hafta Antalya kampında gazetecilerin dikkatini çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yüzüğü, o günden bu yana satış rekorları kırıyor. Bir yanında Selçukluların çift başlı kartalı, diğer yanında Osmanlı sancağı, ortasında da ay yıldız bulunan yüzükler için bijuteri ve gümüşçüler sipariş yetiştiremiyor.

Bir haftadan bu yana elinde yalnızca bir adet yüzük kaldığını belirten gümüşçü esnafı Ahmet Demirbozan, “Son yapılan haberlerden sonra Devlet Bahçeli yüzüğü çok ilgi görmeye başladı. Bizim de elimizde yalnızca bir tane kaldı. Günlük en az 10 kişi yüzüğü soruyor. Direk ‘Bahçeli yüzüğü var mı’ diye soruyorlar. Devlet Bahçeli’nin devletin yanında bir tutum göstermesi yüzüklerin satışının artması üzerinde etkili oldu. Daha öncesinden de bu yüzükler vardı ama şimdi daha çok isteyen oluyor” dedi. Demirbozan, yüzük fiyatlarının büyüklüğüne göre 80 ile 100 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 16.02.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
MhpDevlet BahçeliDevlet Bahçeli Yüzük
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