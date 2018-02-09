Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Derme çatma evde yaşam mücadelesi veriyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde beş kişilik aile, kırsal alandaki derme çatma evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

09 Şubat 2018 Cuma 10:07
Derme çatma evde yaşam mücadelesi veriyor

Seydikemer’e bağlı Kadıköy Mahallesi’nde kısmi engelli Durmuş (47) ve epilepsi hastası Yasemin (43) Coşkun çifti, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Yasemin Coşkun’un ailesinden kalan tarlaya yardımseverlerin de desteğiyle iki göz derme çatma ev yapan çift, komşuların desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. 5 çocukları olan çiftin yaşamı, evli olan kızının da eşinden ayrılarak bir çocuğuyla baba evine dönmesiyle biraz daha ağırlaştırdı. Derme çatma 2 gözlü evde 5 kişi yaşayan aile, hayırseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Yardım için bazı kurum ve kuruluşlara başvuru yaptıklarını söyleyen Yasemin Coşkun, “Evin pencerelerinin plastik olsa soğuk daha az girer. Bir odamız daha olsa çok iyi olur. Epilepsi hastasıyım ve haplarımı da almakta zorlanıyorum” dedi.

Coşkun, iki göz odada 5 kişiyle zor koşullarda yaşadıklarını, yetkililerden ve yardımseverlerden destek beklediklerini kaydetti. Kadıköy Mahalle Muhtarı Ali Gök ise ailenin çok sıkıntı çektiğini, mahalleli olarak sürekli destek olduklarını söyledi. Aileye destek olmaya devam edeceklerini belirten Gök, hayırsever vatandaşlardan da yardım istedi.

Son Güncelleme: 09.02.2018 10:35
Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemerKadıköy Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi yapılabiliyor mu?
e-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi yapılabiliyor mu?
Balıkesir Edremit'te deniz iki renge büründü
Balıkesir Edremit'te deniz iki renge büründü
İstanbul’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Büyükannemizin mutfağı geri geliyor
Büyükannemizin mutfağı geri geliyor
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?
Batman'ın İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 91
Batman'ın İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 91
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim