Derme çatma evde yaşam mücadelesi veriyor

Seydikemer’e bağlı Kadıköy Mahallesi’nde kısmi engelli Durmuş (47) ve epilepsi hastası Yasemin (43) Coşkun çifti, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Yasemin Coşkun’un ailesinden kalan tarlaya yardımseverlerin de desteğiyle iki göz derme çatma ev yapan çift, komşuların desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. 5 çocukları olan çiftin yaşamı, evli olan kızının da eşinden ayrılarak bir çocuğuyla baba evine dönmesiyle biraz daha ağırlaştırdı. Derme çatma 2 gözlü evde 5 kişi yaşayan aile, hayırseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Yardım için bazı kurum ve kuruluşlara başvuru yaptıklarını söyleyen Yasemin Coşkun, “Evin pencerelerinin plastik olsa soğuk daha az girer. Bir odamız daha olsa çok iyi olur. Epilepsi hastasıyım ve haplarımı da almakta zorlanıyorum” dedi.

Coşkun, iki göz odada 5 kişiyle zor koşullarda yaşadıklarını, yetkililerden ve yardımseverlerden destek beklediklerini kaydetti. Kadıköy Mahalle Muhtarı Ali Gök ise ailenin çok sıkıntı çektiğini, mahalleli olarak sürekli destek olduklarını söyledi. Aileye destek olmaya devam edeceklerini belirten Gök, hayırsever vatandaşlardan da yardım istedi.