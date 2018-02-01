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Deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıçiftlik’te devam etti

Bodrum Belediyesi’nin 4 yıl önce “Denize en çok Mavi yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıçiftlik’te devam etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:21
Deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıçiftlik’te devam etti

Yalıçiftlik Halk Plajı’nda, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlardan tarafından yapılan ve yaklaşık 1 saat süren deniz dibi temizliği çalışmaları sırasında denizden şezlong ve kano parçalarıyla ağ, şişe ve plastik eşyalardan oluşan 100 kilo civarında atık çıkartıldı. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Planlanan çalışmalar kapsamında 7 Şubat 2018 çarşamba günü Güvercinlik’de devam edecek olan deniz dibi temizliği daha sonra Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 noktada gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
YalıçiftlikDeniz Dibi TemizlikBodrum
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