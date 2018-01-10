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Dağcılar Uludağ'ın zirvesindeki tırmanışı nefes kesti

Uludağ’ın zirvesinde eğitim gören dağcılar, kar fırtınası ve poyrazla ölümüne mücadele etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:15
Dağcılar Uludağ'ın zirvesindeki tırmanışı nefes kesti

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyelerinin kar kalınlığının bir metreyi aştığı Uludağ’ın zirvesine gerçekleştirdikleri tırmanış eğitimi yürekleri ağza getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan dağcılar, yoğun kar fırtınası ve poyrazda zorlu bir yürüyüş yaptı. Hava şartlarına karşı mücadele veren dağcılar, belli bir süre ise buldukları kulübede fırtına ve poyrazın dinmesini bekledi. Tekrar yola koyulan dağcılar, zirvenin yamaçlarında yaşadıkları korku dolu anları ise saniye saniye kaydetmeyi ihmal etmedi.

Uludağ’ın bilinmeyen birçok güzelliği barındıran zirvesine çıktıklarında ise derin bir nefes alan dağcılar, yaşadıkları anların kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yenilenen dağcı sığınağına ulaşan ekip, Eskimo evine dönüşen sığınağı görünce şaşırdı.

Yaptıkları eğitimde Uludağ’da çadır götürmeden hayatı idame ettirmek istediklerini belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Ancak kar seviyesinin yukarı çıktığımızda yeterli olmadığını gördük. Kar mağarası yapma şansımız yoktu. Hava şartları da fırtınadan dolayı çok sertti. Çevrede bulunan bir kulübeye sığındık. Geceyi orada geçirdik” dedi.

Zorlu şartlarda tırmanışların ve yürüyüşlerin hayati tehlikesi olduğunu vurgulayan Şentürk, “Biz sadece eğitim ve zor şartları tanımak için bunu gerçekleştiriyoruz. Poyraz ve fırtına bazen ölümcül olabiliyor. Sisin etkisiyle birlikte yolu bulmakta zorluk çekilebiliyorsunuz. Dağcılığa meraklı amatör kişiler, Uludağ’ın zirvesine çıkmak istiyor. Tabii insanların bu doğa sevgisini anlayışla karşılıyoruz. Ancak bilmedikleri yerlere ve yollara girmemeleri gerekiyor. Bu sporun bilinçli olması gerekiyor. Bir çanta alıp zirveye çıkmak kimseyi dağın zor şartlarında kurtarmaz. Zorluklara uyum sağlamak için bilgi ve tecrübe gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.

Son Güncelleme: 10.01.2018 09:33
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Uludağ TırmanışUludağ DağcılarEğitim Tırmanışı
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