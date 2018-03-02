Çocuk istismarına karşı proje

Şişli Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği “Çocuk Anlatır, Sen Dinle. İstismarı Önle!” projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı uzmanları tarafından personel ve veli eğitimleri gerçekleştirilirken, eğitici eğitimine katılan öğretmenler de çocukları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Hayri İnönü: “Çocuk istismarı ile mücadele hepimizin sorumluluğudur”

Şişli Belediyesi’nin bu alanda yerel yönetimler için bir model oluşturma hedefiyle hayata geçirdiği projenin lansman toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, şunları söyledi:

“Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin verileri Türkiye’deki çocuk istismarı vakalarının 10 yılda 700 kat arttığını gösteriyor. Gizlenen, üzeri örtülen vakalarla birlikte, gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önemli olan rakamlar değil, yaşadıkları bu travmanın çocuklarımızın ruhunda bıraktığı etki. Bu nedenle cinsel istismar vakalarını tamamen ortadan kaldırana kadar bu konuyla mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda hem yerel yönetimler, hem kamu personeli hem de aileler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Çocuklarımıza haklarını öğretirken, bizler de onlara kulak vermeyi ve kelimelerle ifade edemediklerini duymayı öğrenmeliyiz. Şişli Belediyesi olarak bu amaçla ‘Çocuk Anlatır, Sen Dinle. İstismarı Önle!’ projesini hayata geçirdik. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu projenin model oluşturmasını ve diğer yerel yönetimler tarafından da uygulanarak yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Şehlem Kaçar ise cinsel istismarla ilgili toplumda yaygın olan yanlış bilgilerden, yetişkinlerin çocuk algısının çocukları ihmal ve istismara nasıl açık hale getirdiğinden bahsetti. Çocukların bedensel söz hakkına ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik yaklaşıma vurgu yapan Kaçar; "Çocuklardan önce yetişkinlerle çalışmak gerekiyor. Ebeveynlerle, öğretmenlerle, toplumun her kesiminden yetişkinle bu konuları konuşmadan, sadece çocuğu odağa alan bir eğitim yaklaşımı koruyucu-önleyicilikten uzaktır" dedi.

Projeyle çocuklara da ulaşılacak

“Çocuk Anlatır, Sen Dinle” projesi kapsamında Şişli Belediyesi bünyesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerde çalışan personele eğitim verilecek.

Eğitici eğitimine katılan bilim evi ve gündüz bakım evi öğretmenleri de çocuklara eğitim verecek. Yaş gruplarına uygun olarak gündüz bakım evlerindeki çocuklara “Kiko ve El” kitabı uygulamaları yapılarak iyi dokunuş/kötü dokunuş konusu anlatılırken, bilim evlerindeki çocuklara ise bedensel hakları ve yardım isteyebilecekleri mekanizmalar öğretilecek. Bu eğitimin Şişli’deki tüm anaokulu ve ilkokullara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bilim evleri ve gündüz bakım evlerindeki çocukların velilerine yönelik de seminerler gerçekleştirilecek. Ayrıca Nazım Hikmet Kültür Evi’nde herkesin katılımına açık bir veli semineri düzenlenecek.

2016 yılında yaklaşık 17 bin çocuk cinsel istismar mağduru oldu

Cinsel istismar, çocukların bir yetişkin tarafından cinsel uyarı ve tatmin amacıyla kullanılması olarak tanımlanıyor. Bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar her yaş ve cinsiyette çocuk istismara maruz kalabilirken, en sık 6-10 yaş arasında görülüyor. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre adli tıp kurumuna her ay 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderiliyor. TÜİK verileri ise 2015 yılında 12 bin 689 ve 2016 yılında 16 bin 877 çocuğun cinsel suçlardan mağdur olduğunu gösteriyor.