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ClimateLaunchpad başvuruları alınmaya başlandı

Dünyanın en geniş katılımcıya sahip olduğu belirtilen yeşil iş fikri yarışması (ClimateLaunchpad) için başvurular alınmaya başlandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:43
ClimateLaunchpad başvuruları alınmaya başlandı

Avrupa Birliği tarafından destekli ClimateLaunchpad  dünyanın en geniş katılımcılı yeşil iş fikri yarışması olarak 2018 yılında 4.kez düzenleniyor. Yarışmanın temel amacı girişimcilerin yeşil iş fikirlerinin global iş dünyasına hazırlarken, iklim değişikliğine karşı da büyük adımlar atılmasına fırsat sağlıyor. 2018 yılı için başvurular alınmaya başladı. ClimateLaunchpad yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yemek ve tarım, su, ulaşım, sanayi teknolojileri ve iklim değişikliğine karşı diğer tüm alanlardaki inovasyonları yarışmaya davet ediyor.

2014 yılında ilk düzenlenen yarışma hızla büyüyerek sadece Avrupa’da değil küresel katılımcıları olan bir platforma dönüştü. Geçtiğimiz yıl Avustralya, Hindistan, Azerbaycan ve Kenya ClimateLaunchpad’e katılırken yarışmada 1000 e yakın yeşil iş fikri yarıştı. 2018 yılında ise en az 35 ülkenin yeşil fikirlerinin katılımcı olacağı şimdiden öngörülüyor.

Türkiye 2016 yılından beri katılmakta olduğu ClimateLaunchpad’den , katıldığı ilk yılda  Sponge, ekibi ile ikincilik ve seyirci özel ödülü ile Tallin’deki finalden derece döndü. 

Bütün katılımcı ülkelerde seçilen katılımcılar 2 gün boyunca katılacakları Boot Camp ile çok titiz ve yoğun bir eğitim, onu takip eden Koçluk seansları ile ülke finallerine hazırlanacaklar. Her ülkenin seçeceği en iyi 3 yeşil iş fikri bu yıl kasım ayında Avrupa’da düzenlenecek olan büyük finalde ülkemizi temsil ediyor olacaklar

Dünyanın en iyi 10 fikri Climate-KIC’in Accelerator programına doğrudan erişim kazanacaklar. Bu program sadece clean tech odaklı start uplar için olan bir kuluçka programıdır. Ve yarışmanın genelinde 1.olan ekip aynı zamanda 10.000 € nakit ödül, 2.olan ekip 5.000 ve 3.olan ekip ise 2.500 € nakit ödül yani sıra 95.000 € yatırım desteği alacaklar.

2018 yılı için başvurularınızı  https://climatelaunchpad.org/application-form/ bu linkten 6 Haziran’a  dek tamamlayabilirsiniz.

2 gün boyunca sürecek olan Boot Camp ise 30 Haziran - 1 Temmuz’da  seçilmiş katılımcılarla gerçekleştirilecektir.

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ClimateLaunchpad 2018ClimateLaunchpad Başvuruları
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