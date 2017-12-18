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Çıldır Gölü soğuk havayla birlikte buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, soğuk havayla birlikte buz tuttu.

18 Aralık 2017 Pazartesi 08:59
Çıldır Gölü soğuk havayla birlikte buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 6 santimetre buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini çocuklara hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl, tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Çocuklar yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde oyun oynayıp kayarken, balıkçılar da ilk ağlarını buzla kaplı yüzeyi delerek atmaya başladı.

Son Güncelleme: 18.12.2017 09:51
Anahtar Kelimeler:
çıldır Gölü Buz TuttuArdahan
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