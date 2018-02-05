Çekmeyen telefonu drone'a bağlayıp görüşüyorlar

Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri adeta çileden çıkardı. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Köy sakinlerinden Ali Yücel Kaya, köy meydanında drone ile şebeke vericisini alarak, köylülerin sevdikleriyle ve acil durumlarda görüşme yapmasını sağlıyor. Kaya, "Askerde 12 ay boyunca sadece bir kere annemle görüştüm, o da şehir merkezine gittiğinde beni aradı. Ağabeyim cezaevinde onunla konuşamıyoruz. Ancak merkeze gidip konuşabiliyoruz. Merkeze 5 kilometre uzaklıkta bizim köy, hala şebeke yok. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardımcı olunuz. Annem hasta olduğu için cezaevindeki ağabeyimle görüşemiyor. Ağabeyimle görüşmek için drone aldım, telefonun takıp havalandıktan sonra bluetooth kulaklık sayesinde konuşabiliyoruz" dedi.

1 TL KARŞILIĞINDA 10 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Günde bir kere köy meydanında derone’u 10 metre havaya kaldırıp sevdikleriyle, askerdeki ve cezaevindeki yakınlarıyla konuşabildiklerini ifade eden Kaya, “1 TL karşılığında günde 10 dakika drone’u köy meydanında kaldırıp herkes istediğiyle konuşabiliyor. Bazen drone arıza veriyor, o yüzden arızayı gidermek için karşılığında para aldıktan sonra kaldırıyorum. Bir kutunun içine telefonları koyup drone’a bağladıktan sonra bluetooth kulaklıkla iletişim sağlıyoruz. Gece yarısı çok acil bir durum olursa ya da hamile bir kadın için ambulans çağırmak için drone kaldırıyorum. Köyde yabani hayvanlardan dolayı tepelere çıkamıyoruz, o yüzden herkes drone’u tercih ediyor" diye konuştu.

EVLERDE TELEFON ÇEKMİYOR

Köylerinin 70 hane ve 800 nüfuslu olduğunu belirten Ekrem Arslan ise yetkililerden acil çözüm beklediklerini söyledi. Hasta olduğunda ya da telefonla görüşmek isteyen herkesin tepeye çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Arslan, “Bizim köyde telefon çekmiyor. Gece bir hastamız oluyor, tepeye çıkıyoruz. Bazen kurt baskını oluyor. Hangi devirdeyiz. Bizde Türkiye’nin vatandaşıyız. Köyde, evlerin içinde telefon çekmiyor” ifadelerini kullandı.

Telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle mağdur olduklarını kaydeden Arslan, “Köyde bir hasta olduğunda ambulansı arayacağız, 1 kilometreden fazla yürüyüp ondan sonra ambulansı arıyoruz. Bu kadar mağduriyet olur mu, bu kadar mağduriyet olmaması gerekir. Bizler mağduruz, bu telefonla konuşmayacaksam kırarım daha iyidir. Türkiye’de kimse bizim kadar mağdur değil. Devlet elini uzatsın bize, bu kadar mağduriyet yeter. Görüşme yapmadığımız halde telefon faturası 50-80 TL arası geliyor" şeklinde konuştu.