Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116853
ALTIN
162.806
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.2933
EURO
4.6731
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Çekmeyen telefonu drone'a bağlayıp görüşüyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde şebekelerin çekmemesi üzerine telefonlarını drone’a bağlayarak kaldıran vatandaşlar, kablosuz kulaklık sayesinde yakınlarıyla rahatlıkla iletişim kurabiliyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:35
Çekmeyen telefonu drone'a bağlayıp görüşüyorlar

Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri adeta çileden çıkardı. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Köy sakinlerinden Ali Yücel Kaya, köy meydanında drone ile şebeke vericisini alarak, köylülerin sevdikleriyle ve acil durumlarda görüşme yapmasını sağlıyor. Kaya, "Askerde 12 ay boyunca sadece bir kere annemle görüştüm, o da şehir merkezine gittiğinde beni aradı. Ağabeyim cezaevinde onunla konuşamıyoruz. Ancak merkeze gidip konuşabiliyoruz. Merkeze 5 kilometre uzaklıkta bizim köy, hala şebeke yok. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardımcı olunuz. Annem hasta olduğu için cezaevindeki ağabeyimle görüşemiyor. Ağabeyimle görüşmek için drone aldım, telefonun takıp havalandıktan sonra bluetooth kulaklık sayesinde konuşabiliyoruz" dedi.

1 TL KARŞILIĞINDA 10 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Günde bir kere köy meydanında derone’u 10 metre havaya kaldırıp sevdikleriyle, askerdeki ve cezaevindeki yakınlarıyla konuşabildiklerini ifade eden Kaya, “1 TL karşılığında günde 10 dakika drone’u köy meydanında kaldırıp herkes istediğiyle konuşabiliyor. Bazen drone arıza veriyor, o yüzden arızayı gidermek için karşılığında para aldıktan sonra kaldırıyorum. Bir kutunun içine telefonları koyup drone’a bağladıktan sonra bluetooth kulaklıkla iletişim sağlıyoruz. Gece yarısı çok acil bir durum olursa ya da hamile bir kadın için ambulans çağırmak için drone kaldırıyorum. Köyde yabani hayvanlardan dolayı tepelere çıkamıyoruz, o yüzden herkes drone’u tercih ediyor" diye konuştu.

EVLERDE TELEFON ÇEKMİYOR

Köylerinin 70 hane ve 800 nüfuslu olduğunu belirten Ekrem Arslan ise yetkililerden acil çözüm beklediklerini söyledi. Hasta olduğunda ya da telefonla görüşmek isteyen herkesin tepeye çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Arslan, “Bizim köyde telefon çekmiyor. Gece bir hastamız oluyor, tepeye çıkıyoruz. Bazen kurt baskını oluyor. Hangi devirdeyiz. Bizde Türkiye’nin vatandaşıyız. Köyde, evlerin içinde telefon çekmiyor” ifadelerini kullandı.

Telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle mağdur olduklarını kaydeden Arslan, “Köyde bir hasta olduğunda ambulansı arayacağız, 1 kilometreden fazla yürüyüp ondan sonra ambulansı arıyoruz. Bu kadar mağduriyet olur mu, bu kadar mağduriyet olmaması gerekir. Bizler mağduruz, bu telefonla konuşmayacaksam kırarım daha iyidir. Türkiye’de kimse bizim kadar mağdur değil. Devlet elini uzatsın bize, bu kadar mağduriyet yeter. Görüşme yapmadığımız halde telefon faturası 50-80 TL arası geliyor" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 05.02.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaDroneAkçalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar 14 Şubat hediyesi olarak peluş ayı istemiyor
Kadınlar 14 Şubat hediyesi olarak peluş ayı istemiyor
Muhtarlar askerlere destek için sınıra gitti
Muhtarlar askerlere destek için sınıra gitti
73 yaşında balon satarak evini geçindiriyor
73 yaşında balon satarak evini geçindiriyor
Lodos Edremit Körfezi'nde etkili oluyor
Lodos Edremit Körfezi'nde etkili oluyor
Yük gemisi Zeytinburnu sahilinde karaya oturdu
Yük gemisi Zeytinburnu sahilinde karaya oturdu
Fatma Avlar’ın fotoğrafı okuluna asıldı
Fatma Avlar’ın fotoğrafı okuluna asıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim