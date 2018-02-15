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Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir genç, arızalanan aracı tamirhaneye götürebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde, otomobili arızalanan genç ilginç bir yönteme başvurdu. Aracın bagajına oturan genç, ayaklarını da arkadaki aracın ön kısmına koyarak destek aldı. Bu şekilde ilerlemeye çalışan genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arkadaki çalışır haldeki araçtan kuvvet alarak arızalanan aracın ilerlemesini sağlayan genç bu şekilde yaklaşık 5 kilometrelik yol gitti.

Bagaja oturan gencin arkadan gelen diğer otomobilin yaklaştığı zaman dokunarak itmesi dikkat çekti. Bu şekilde aracını tamirhaneye götüren genç, her iki aracın da tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi. Bagajına oturduğu aracı iten gencin tehlikeli yolculuğunu gören diğer sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son Güncelleme: 15.02.2018 12:47
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakAlaplı
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