Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda, sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 06.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattında seferlerde yaşanan aksamlardan dolayı Bursa-Çanakkale kara yolunda uzun TIR kuyrukları oluştu. Özel turizm sektörüne bağlı araçların sefer saatlerinde geçici olarak değişiklikler yapıldı. Vatandaşlar deniz ulaşımının açılmasını bekliyor.