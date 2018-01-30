Buzağı soğuk hava nedeniyle 5 gün yaşayabildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kış ortasında doğan buzağı, soğuk havadan etkilenince sahibi tarafından evde beslenmeye başladı. Battaniyeye sarılarak, soba kenarında biberonla beslenen buzağı, soğuk nedeniyle 5 gün hayatta kalabildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ kırsal mahallesinde yaşayan Musa Delidolu, kış ortasında gece geç saatlerde yeni doğan buzağının soğuk nedeniyle zor anlar yaşadığını görünce evinde beslemeye başladı. Soba yakılan odada battaniyeye sarılı halde biberonla beslenen buzağı, soğuğa dayanamadı. Tüm çabalara rağmen buzağı 5 gün yaşayabildi.

Buzağının sahibi Musa Delidolu, "Hayvan doğumdan sonra soğuk havalar nedeniyle titriyor, hareket bile etmiyordu. donmak üzereydi. Üşümesin diye odaya getirip, battaniyeye sardım. Sanki aile bireyinden biri oldu. İnekten sağdığımız sütü biberonla verip besledik. Tüm çabamıza rağmen buzağı iyileşmedi. Hayvan telef oldu" diye konuştu.