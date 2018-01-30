Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119303
ALTIN
162.870
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3515
EURO
4.6869
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Buzağı soğuk hava nedeniyle 5 gün yaşayabildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kış ortasında doğan buzağı, soğuk havadan etkilenince sahibi tarafından evde beslenmeye başladı.

30 Ocak 2018 Salı 11:07
Buzağı soğuk hava nedeniyle 5 gün yaşayabildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kış ortasında doğan buzağı, soğuk havadan etkilenince sahibi tarafından evde beslenmeye başladı. Battaniyeye sarılarak, soba kenarında biberonla beslenen buzağı, soğuk nedeniyle 5 gün hayatta kalabildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ kırsal mahallesinde yaşayan Musa Delidolu, kış ortasında gece geç saatlerde yeni doğan buzağının soğuk nedeniyle zor anlar yaşadığını görünce evinde beslemeye başladı. Soba yakılan odada battaniyeye sarılı halde biberonla beslenen buzağı, soğuğa dayanamadı. Tüm çabalara rağmen buzağı 5 gün yaşayabildi.

Buzağının sahibi Musa Delidolu, "Hayvan doğumdan sonra soğuk havalar nedeniyle titriyor, hareket bile etmiyordu. donmak üzereydi. Üşümesin diye odaya getirip, battaniyeye sardım. Sanki aile bireyinden biri oldu. İnekten sağdığımız sütü biberonla verip besledik. Tüm çabamıza rağmen buzağı iyileşmedi. Hayvan telef oldu" diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.01.2018 11:27
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSiverek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ördek suyu çorbasını tadan bir daha bırakamıyor
Ördek suyu çorbasını tadan bir daha bırakamıyor
Bakırcı esnafı zeytin dalı figürlerini titizlikle işliyor
Bakırcı esnafı zeytin dalı figürlerini titizlikle işliyor
Ahırda çıkan yangında 33 hayvan telef oldu
Ahırda çıkan yangında 33 hayvan telef oldu
Zeytinburnu Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
Zeytinburnu Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
Sibirya soğukları Ardahan'da yaşamı olumsuz etkiliyor
Sibirya soğukları Ardahan'da yaşamı olumsuz etkiliyor
İkidere Obası'ndaki gölet dondu
İkidere Obası'ndaki gölet dondu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim