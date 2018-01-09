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Büyükşehir olan illerde en az cami Tekirdağ'da

Türkiye’de büyükşehir statüsünde olan iller arasında en az cami Tekirdağ’da bulunuyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:41
Büyükşehir olan illerde en az cami Tekirdağ'da

Türkiye İstatistik Kurumunun din istatistiklerine göre, Türkiye’de 87 bin 381 cami hizmet veriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 30 büyükşehirde 49 bin 564 cami bulunurken, Tekirdağ 524 cami ile büyükşehirler arasında son sırada yer aldı. Tekirdağ’da cami sayısının az olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden cami sayılarının artırılması için talepte bulundu.

Tekirdağ’da cami sayısının az olmasından yakınan Nurettin Deniz isimli vatandaş, "Merkezdeki camilerimizden çok sıkıntımız var. Camiler birbirine uzak, millet gitmekte zorluk çekiyor. Merkezde camilerimiz az, camilerde tadilat olduğu için camiler yetersiz geliyor. Sıcak su ile ilgili çok sıkıntımız var. Kışın merkezde sıcak su abdest almak için vatandaş mahalle camilerine gidiyor. Onunla ilgili bir çalışma yaparsa Diyanet kim bakıyorsa artık bu işlere çok iyi olur. Camilerin az olması hakikatten bir sıkıntı. Adam mesela 2 kilometreden 3 kilometreden yürüyerek camiye geliyor" dedi.

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