Bursa Keles'te kadınlar ekmek paralarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Keles’in Gelemiç, Çayören ve Yunuslar köylerinde ikamet eden kadınlar anlamlı bir bağışa imza attı. Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna katkı sağlamak isteyen kadınlar, kendi ürettikleri ekmekleri ve topladıkları cevizleri sattı. Fedakâr kadınlar elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Teke ve Özdemir, elde edilen geliri, Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi İbrahim Güven’e teslim etti. Özdemir, ayrıca kendi firması tarafından da bağışta bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, "Kurtuluş Savaşı ruhuyla vatandaşlarımız ordumuzu desteklemek için varını yoğunu vermeye hazır olduğunu her fırsatta gösteriyor. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin yanında. Memleketimizin dört bir yanında, halkımız, Afrin’de savaşan askerlerimize gönülden bağlılığını açık biçimde gösteriyor. Afrin’de vatan uğruna savaşan askerlerimize yardım kampanyası başlatılması için Bursa’dan çok fazla talep var. Milli mücadele ruhunu yaşatmaya devam eden bütün Bursalılara teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi İbrahim Güven ise, "Bu bağış hem Mehmetçiğimiz, hem de Türk milleti için çok manidar. Keleslilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Mehmet Teke ise, "Torunuma bir miktar harçlık verdim. Ama o kabul etmedi. O harçlığı Afrin’de savaşan askerlerimiz için Mehmetçik Vakfı’na bağışlamamı istedi" şeklinde konuştu.