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Bu fırında şehit yakınları ve gazilere ekmek ücretsiz

Kayseri’de bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz ekmek veriyor.

05 Ocak 2018 Cuma 10:58
Bu fırında şehit yakınları ve gazilere ekmek ücretsiz

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde fırın işletmecisi Zekeriya Doğan, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Başlattığı kampanya ile şehit ailelerine ve yakınlarına ücretsiz ekmek ve fırında üretilen mamulleri ücretsiz olarak veren Doğan, "Hepimiz vatanseveriz. Ben Silopi’de askerlik yaptım. Küçük bir yaralanmam oldu. Gazi unvanı almadım ama gazi olan arkadaşlarım oldu. Biz de ortaklarımla böyle bir kampanya yaptık. Fırınımızda sadece ekmek değil, ürettiğimiz her türlü ürünümüz şehit yakınlarına ve gazilerimize ücretsizdir. Şehit yakını ya da gazi kartları olanlar ekmek almaya geliyor. Zaten çoğunu da tanıyoruz. Fırınımıza geldiklerinde isteklerini soruyoruz ve ne istiyorlarsa veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin ve gazilerin sayesinde Türkiye’nin ayakta olduğunu kaydeden Doğan, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde ayaktayız. Allah’tan şehit olanlara rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Bu vatan onların sayesinde ayakta" dedi.

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