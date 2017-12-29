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Bu 7 ilçede yılbaşında ağır tonajlı araç yasağı var

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçede 31 Aralık saat 08.00’den 1 Ocak saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:49
Bu 7 ilçede yılbaşında ağır tonajlı araç yasağı var

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık saat 08.00’den 1 Ocak saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazar günü saat 08.00’den 1 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını açıkladı.

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:59
Anahtar Kelimeler:
İstanbulAğır Tonajlı Araçlara Yasak
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