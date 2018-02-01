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Bolu'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bolu’da, toprağın yumuşaması ve kuvvetli esen rüzgarlar nedeniyle ormanlık alanlarda yüzlerce ağaç köklerinden sökülerek devrildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:26
Bolu'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde eriyen karlar toprağın yumuşamasına ve gevşemesine neden oldu. Toprağın gevşemesiyle birlikte Ocak ayı içerisinde kuvvetli esen rüzgarlar, çam ve köknar ağaçlarıyla kaplı olan yaklaşık 30 bin metreküp civarındaki yüzlerce ağacın devrilmesine neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Aladağ İşletme Müdürlüğü’müzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri, Seben İşletme Müdürlüğü’müzün Taşlıyayla Şefliği’nde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oldu. Devrik tespit çalışması yapılıyor. Tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumda” dedi.

Devrilen ağaçlarla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Keskin, “tespit çalışmalarını sonuçlandırıp, ağaçların böceklenip diğer ağaçlara zarar vermemeleri, kendilerinin de değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç Sonbahar’da yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların kullanımıyla ilgili de bilgi veren Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin şunları kaydetti:

“Ağaçların devrildiği alanlar traktörlele ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar oldukları yerde tomruk, sanayi, kağıtlık odun olarak 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak.”

Son Güncelleme: 01.02.2018 09:36
Anahtar Kelimeler:
BoluRüzgar
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