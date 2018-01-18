Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117370
ALTIN
161.536
DOLAR
3.7796
STERLİN
5.2421
EURO
4.6274
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Bodrum fırtınadan olumsuz etkilendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:13
Bodrum fırtınadan olumsuz etkilendi

Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Turgutreis mahallelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis limanında demirli duran bir balıkçı teknesi battı. Aynı bölgede limanda bağlı bulunan bir sürat teknesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarıya kadar battı. Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma yaptı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar Turgutreis limanında bulunan kafeteryalara kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile fırtınayı çekmek için birbirleriyle yarıştı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
MuğlaFırtına BodrumBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEDAŞ'ın açtığı çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor
BEDAŞ'ın açtığı çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor
İzmir'de etkili olan yağmurdan en çok esnaf etkilendi
İzmir'de etkili olan yağmurdan en çok esnaf etkilendi
Antalya’da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı
Antalya’da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Tunceli'de 242 köy yolu kapandı
Tunceli'de 242 köy yolu kapandı
İzmir Kordon’da deniz taştı, hayat felç oldu
İzmir Kordon’da deniz taştı, hayat felç oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim