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Binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Gençlik Şühedanın İzinde’ sloganıyla 81 ilde düzenleyeceği Sarıkamış şehitlerini anma programlarında binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek.

29 Aralık 2017 Cuma 16:35
Binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri 5-6-7 Ocak 2018 tarihlerinde başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 7 Ocak’ta başta Sarıkamış olmak üzere tüm illerde “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü düzenlenecek. Sarıkamış’ta düzenlenecek anma programı, 5 Ocak Cuma 2018 günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camii’nde okunacak mevlidin ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda bir program düzenlenecek ve sonrasında da meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Anma programının ikinci günü olan 6 Ocak 2018’te ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kardan heykeller sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Aynı günün akşamında Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Etkinliğin son günü olan 7 Ocak 2018 Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ndeki anma töreni sonrası program Solotürk gösterisi ile sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 103’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gencin şanlı ecdadını anacağını belirterek, “Sadece Sarıkamış’ta değil, ülkemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz anma programlarıyla gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak. Fedakar ecdadını ve şehitlerini anacak” dedi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış şehitleriGençlik şühedanın Izinde
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