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Beykoz’da 1. etap uygulama imar planları askıda

Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planları Beykoz Belediyesi’nde askıya çıktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:41
Beykoz’da 1. etap uygulama imar planları askıda

İBB Meclisi tarafından 17 Ekim 2017 tarihinde onaylanan ve Çiğdem Mahallesi’nin tamamı, İncirköy, Soğuksu ve Çubuklu Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1. Etap imar planı 12.01.2018-12.02.2018 tarihleri arasında Beykoz Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğü’nde askıda kalacak. İlçe sakinleri plan itirazlarını bu tarihler arasında Beykoz Belediye Başkanlığı’na yapabilecek.

Askı süresi dolduktan ve itirazlar değerlendirildikten sonra yürürlüğe girecek planın ardından vatandaşların imar durumuyla ilgili müracaatları alınmaya başlayacak. İmar durumu müracaatları ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılacak.

Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mimar Eyüp Salih Elmas, Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, Başkan Danışmanı ve Meclis I. Başkan Vekili İbrahim Hocaoğlu, Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu ve imar planının hazırlanmasında görev alan planlama ekibi katıldı.

Başkan Çelikbilek: “Bu planlar Beykoz’un Yüz Akıdır”

Beykoz’un askıya çıkan imar planlarıyla tarihi günlerinden birini yaşadığını vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Beykoz’a yerli ve milli planlar yaptık. Bunun onurunu yaşıyoruz. Beykoz’daki bütün yasal zorluklara rağmen şuanda imarda sahada uygulama aşamasına geldik. İstanbul’un 39 ilçesi içindeki bir ilçede bir tarih yazdık. Beykoz üzerine spekülasyon yaptırmadık. Diğer etap planlarının da bu yıl çıkmasını bekliyoruz. 2. Etap ve 3. Etap 1/1000’lik Uygulama imar Planları da  Beykoz Belediyesi’nden çıkarak İBB ve kurumlar tarafından onay aşamasındadır. Bütün planların gayesi üzerinde barındırdığı insanların hak ve hukuklarını korumak ve onları rahat ettirmektir. Bu maksatla yola çıkan ve planlama ekibinde görev alan tüm arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum.  Beykoz’un yüz akı ve geleceği olan bu planlar ilçemize hayırlı olsun” dedi

Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas: “Bölgeyi Karış Karış Taradık”

Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas da imar  planlarını masa başında değil Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, harita mühendisleri ve danışmanlardan oluşan güçlü bir ekiple sahayı karış karış tarayarak, ölçüm ve analizler yaparak hazırladıklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yücel Çelikbilek Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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