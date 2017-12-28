Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113754
ALTIN
157.061
DOLAR
3.7846
STERLİN
5.0843
EURO
4.5197
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Beykoz yeni bir sahil şeridine kavuşuyor

Beykoz sahili 550 mt boyunca, 492 kazıkla denize doğru 15-17 metre genişleyecek, yayalar kesintisiz yürüyüş keyfine kavuşacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:29
Beykoz yeni bir sahil şeridine kavuşuyor

Beykoz, Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu’nun ardından yep yeni bir sahil şeridine kavuşuyor. Beykoz sahili 550 mt boyunca, 492 kazıkla denize doğru 15-17 metre genişleyecek, yayalar kesintisiz yürüyüş keyfine kavuşacak.  

İBB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi”yle mevcut meydan ve sahil, 492 kazıkla 11 bin metrekarelik yeni dolgu alanı oluşturularak genişletilecek.

550 metrelik bu sahil bandı boyunca oturma, dinlenme ve yürüyüş alanları, bisiklet parkuru, balık tutma terasları ve seyir iskeleleri yapılacak. Tarihi Beykoz Meydanı, Onçeşmeler, vapur iskelesi, tarihi yalılar, çınar ağaçları öne çıkacak.

Var olan alan ile birlikte toplam 34 bin metrekarelik sahil bandı ortaya çıkacak ve sahilde kesintisiz yaya sirkülasyonu sağlanacak. Araçlar  için parklanma cepleri yapılacak ve peyzaj çalışmasıyla da sahil bandı güzelleştirilecek. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Beykoz Sahili DüzenlemeBeykoz SahiliKanlıca çubuklu Sahil YoluBeykoz MeydanıSahil DüzenlemeBeykoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne Belediyesi yılbaşı eğlencelerini iptal etti
Edirne Belediyesi yılbaşı eğlencelerini iptal etti
1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor
1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor
Çılgın şoförün ilginç hareketleri hayrete düşürdü
Çılgın şoförün ilginç hareketleri hayrete düşürdü
Sarıyer EÇADEM'de yılbaşı etkinliği
Sarıyer EÇADEM'de yılbaşı etkinliği
2018 Pierre Cardin’le şık geçecek
2018 Pierre Cardin’le şık geçecek
Orhan Gencebay ile düet yapmak istiyor
Orhan Gencebay ile düet yapmak istiyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim