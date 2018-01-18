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BEDAŞ'ın açtığı çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor

BEDAŞ’ın Sarıyer’de elektrik direği yerleştirmek için açtığı çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:20
BEDAŞ'ın açtığı çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor

Engelli yoluna engel koyarak sorumsuzca açık bırakılan çukurlara vatandaş isyan ediyor.

Sarıyer’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ‘bu kadarına da pes dedirtecek’ bir olay yaşandı. Kaldırımda bulunan engelli yoluna elektrik direği yerleştirmek için çukur açan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekipleri vatandaşları adeta çileden çıkardı.  

UYARI LEVHASI BİLE YOK

Çukurların açılıp sorumsuzca başıboş bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, BEDAŞ’ın bu çalışmaya acilen önlem alması gerektiğini söylüyor. Çalışma alanında herhangi bir uyarı levhasının bulunmamasına da büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, “Elektrik direğinin burada ne işi var. Biz bu kaldırımda nasıl yürüyelim. Bir de böyle çukur açıp bırakılmaz. Kaldırımı kullanamıyoruz. Birinin başına bir kaza gelmeden yetkililerden konuya acil çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
BedaşBedaş SarıyerSarıyer
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