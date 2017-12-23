Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor

Zile ilçesinde fotoğrafçı Gökhan Polat, internet üzerinden müşterilerinden gelen fotoğrafları tab ederek evlerine, iş yerlerine drone ile gönderiyor. 10 dakika gibi bir sürede fotoğrafları eline ulaşan müşteriler hizmetten memnun kalıyor. Müşterilerin tab edilecek fotoğraflarla birlikte konum bilgilerini sosyal medya üzerinden göndermesiyle başlayan süreç, tab edilen fotoğrafların drone’a zarf içinde bağlanıp gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Gönderim aşamasında cihaz üzerinde yer alan kameradan ulaşım süreci takip ediliyor. Araç müşteriye yaklaştığı sırada, müşteri aldığı mesajla drone’u karşılamak için müsait bir alana çıkarak fotoğraflarını teslim alıyor.

Daha hızlı olması ve uzakta olan müşteriler için böyle bir uygulama yapmayı tercih ettiğini ifade eden Gökhan Polat, "Müşterilerin sosyal medya üzerinden gönderdiği fotoğrafların çıktısını alıp kendilerine drone ile gönderdik. Mesafe 4 kilometre idi. Çok rahat bir şekilde ulaştırdık" dedi.

Drone ile gelen fotoğraflarını alan Mustafa Nadir Kuyumcu ise 15 dakika içinde fotoğraflarının tab edilerek kendisine ulaştığını ve çok memnun kaldığını ifade etti.