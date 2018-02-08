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Balıkesir Edremit'te deniz iki renge büründü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren Kazdağları’nda etkili olan yağışlar nedeniyle deniz iki renge büründü.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:16
Balıkesir Edremit'te deniz iki renge büründü

Kazdağları’ndan dereler ile denize ulaşan çamurlu tatlı su akıntısının tuzlu su ile karışmaması nedeniyle deniz kahverengi ve mavi renkte izlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve özellikle Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle oluşan çamurlu alüvyonlu sular dereler ile denize ulaştı. Yoğunlukları farklı çamurlu tatlı su ile deniz suyunun bir andan birleşmemesi nedeniyle Edremit’in Altınoluk Mahallesi Avcılar iskelesi mevkiinde deniz iki renge büründü. Sahil bölgeleri kahverengi olurken, açıkta ise deniz mavi rengini korudu. Bu ilginç doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti.

Son Güncelleme: 08.02.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitKazdağlarıAltınoluk Mahallesi Avcılar Iskelesi
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