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Bakanlık Sakarya Nehri’ndeki kirlilik ile ilgili inceleme başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, basında yer alan, Sakarya Nehri’nde çevre kirliliği haberleri üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

12 Ocak 2018 Cuma 13:54
Bakanlık Sakarya Nehri’ndeki kirlilik ile ilgili inceleme başlattı

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğine neden olan işletmelere göz açtırmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kanun kapsamında kirliliğe neden olan kuruluşlara yüksek oranda ceza uygulama işlemine devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Sakarya Nehri’nde meydana gelen çevre kirliliği haberleri üzerine inceleme başlatan Bakanlık yetkilileri, habere konu olan yerin Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin deşarj noktası olduğunu belirledi. İnceleme sonucunda, söz konusu Organize Sanayi Bölgesi’nde endüstriyel atık suyu oluşan işletmelerin bünyelerinde atık su arıtma tesisinin bulunduğu da belirtilirken, bu tesislerden çıkan arıtılmış atık suların OSB yönetimi tarafından toplanarak terfi istasyonu aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki Sakarya Nehri’ne deşarj edildiği vurgulandı.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu haberde geçen balık ölümleriyle ilgili görüntülerin geçmişe ait olduğu da tespit edilirken, bu balık ölümlerine neden olan 4 ayrı firmaya farklı tarihlerde toplamda 200 bin 104 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Haberlerin basında yer almasının ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saat gibi kısa bir süre içinde olay yerine ulaştı. Burada incelemelerde bulunan uzman ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait laboratuvarlarda incelenmek üzere bölgeden atık su numuneleri aldı. Söz konusu haberleri ihbar olarak değerlendiren Bakanlık yetkilileri 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne 145 bin 890 lira idari para cezası uygularken, laboratuvardan gelecek analiz sonuçlarına göre tesislere ek cezalar da verebilecek.

Son Güncelleme: 12.01.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Nehri Kirlilik
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