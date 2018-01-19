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Bahçelievler'de ana su borusu patladı, yollar göle döndü

İstanbul Bahçelievler’de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:49
Bahçelievler'de ana su borusu patladı, yollar göle döndü

İkitelli- Ataköy arasında hizmet verecek olan metro hattı için Bahçelievler’de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla çalışmalar dururken, patlayan boru yolları göle çevirdi. Yoldan geçen yayalar gördükleri manzara karşısında şoke olurken, kimi vatandaşlar göle dönen yollardan geçemeyince yolunu değiştirdi. Caddede ilerlerken bir anda göle dönen yolları gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Patlayan su borusu nedeniyle 29 Ekim Caddesi’nde kısa süreli trafik oluşurken bazı vatandaşlar kapı önlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Metro çalışmaları sırasında yaklaşık 2 hafta önce de aynı yerde su borusu patlamıştı.

Güneşli havada yolların göle dönmesine isyan eden Batuhan Erdoğdu, “İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Metro çalışması var baya bir uzun sürdü ben anlamıyorum. Bir an önce çözüme kavuşturulması lazım bu konunun yetkililere sesleniyorum. Yağmur yok, yollar göle döndü” diye konuştu.

Göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandıklarını dile getiren Cemile Karaman, “Sularımız az idare edelim ama ne zamana kadar? Bunları görsünler, her şey takip edilmeli. Yollar göle döndü, böyle olursa daha çok olacak, herkes mağdur, taksiler, arabalar. Herkes arabalarını yıkatmaya götürecek, çoluk çocuk suyun içinde gelen geçemiyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
İkitelli- Ataköy Metro çalışmasıSu Borusu PatladıBahçelievler
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