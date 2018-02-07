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Aydos Ormanı'ndaki çevre katliamı havadan görüntülendi

İstanbul Kartal’da bulunan Aydos Ormanı’nda, hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöpler bölgede büyük kirliliğe kirliliğe yol açarken, vatandaşları isyan ettirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:31
Aydos Ormanı'ndaki çevre katliamı havadan görüntülendi

Kartal’da bulunan Aydos ormanında, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açarken, çevre sakinlerini de çileden çıkardı. Hafriyat kamyonlarının döktüğü molozlar ve piknikçilerin döktüğü çöpler tüm ormanı kapladı. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanda yol kenarına ve ormanın içine atılan moloz ve çöp yığınları, çevreyi kirletirken bir yandan da tehlikeye davetiye çıkardığı açıkça görünüyor. Yol kenarlarına ve ağaç altına atılan evsel atıklar, karton kağıtlar, cam şişeler, naylon poşetler ve moloz yığınları gibi çöpler ormandaki canlıların yaşam hakkını adeta gasp ediyor. Kartal’da yaşanan bu çevre katliamına isyan eden vatandaşlar ise Kartal Belediyesi’ne tepki göstererek, tüm şikayetlere rağmen yıllardır çözüm üretilmeyen bu kirliliğin artık temizlenmesini istiyor. Aydos ormanındaki katliama tepki gösteren Murat Şahin, ’’Buradaki çöplerin temizlenmesi lazım, orman değil çöplük gibi sanki burası. İnsanlar geliyor, berbat edip gidiyor her zaman’’ dedi.

Son Güncelleme: 07.02.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
Aydos OrmanıKartalçevre KirliliğiHafriyatMoloz
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