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Atatürk’ün Bigalı köyündeki evi restore ediliyor

Çanakkale’de, Atatürk’ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı köyündeki evi restore ediliyor.

26 Aralık 2017 Salı 18:34
Atatürk’ün Bigalı köyündeki evi restore ediliyor

Tadilat için iki yıl önce ziyarete kapatılan Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan ’Atatürk Müze Evi’nde 1 Şubatta restorasyon çalışmaları başladı. 1915 yılında 19-25 Nisan tarihleri arasında Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan bina, 1980’li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştı. Tarihi bina, hem statik, hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması üzerine restorasyona alındı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun halde restore edilecek Atatürk Evi’ndeki çalışmalarda incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Geçen yıl göreve başladıklarında Atatürk Evi’nin zamana, coğrafi şartlara, doğa koşullarına bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayıp, kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Türkiye ve Çanakkale için önemli olan Atatürk’ün savaşı idare ettiği bu evi restore edip, tekrar hizmete açmak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Kaşdemir, "Projelerimiz tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak yapılacak. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Projelerimiz kurul onayı alındıktan sonra çalışmalara başlanmıştır. Bu işe hassasiyet göstererek asla ve asla özgün ve doğal yapısını bozmayarak, aslına en uygun şekilde müze evi’ni bitirip, 18 Mart’a yetiştirmek istiyoruz. Herkes müsterih olsun. Herkesin gönlü ferah olsun. Özgün olmayan, doğal dokuya uymayan, hiç bir şey burada yapılmamakta. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın envanterinde bulunan Atatürk’e ait şahsi eşyalar, savaşta kullanılan eşyalar, Çanakkale Savaşları’ndaki eşyalar veya savaş malzemeleri Atatürk Evin’de sergilenecek. Burası bittiği zaman içi boş bir ev değil. İçi dolu müze, gelenlerin Çanakkale Savaşları, Atatürk hakkında önemli figürleri, malzemeleri görebileceği teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek" diye konuştu.

Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Birsen İncel ve yüklenici firmada görevli İnşaat Mühendisi Uğur Can Yavuz, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme: 27.12.2017 09:38
Anahtar Kelimeler:
çanakkale Bigalı Köyü Atatürk EviAtatürk Evi Bigalı KöyüAtatürk EviEceabat
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