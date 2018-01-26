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Askerlerin üşümemesi için odun taşıdı

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bölgedeki vatandaşlar, sınır hattındaki mevzilere askerlerin üşümemesi için odun taşıdı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:55
Askerlerin üşümemesi için odun taşıdı

Zeytin Dalı Harekatı 7’nci gününde devam ederken, vatandaşlar da her türlü ihtiyaç için askerlerin yanında olmaya çalışıyor. Sınıra sıfır noktada zorlu hava şartlarında görev yapan askerlere vatandaş sahip çıkıyor. Yunus Emre Korkmaz isimli bir vatandaş sabahın erken saatlerinde kırdığı odunları çuvala doldurarak, sınır hattında mevzide bulunan askerlere taşıdı. Korkmaz’ın bu görüntüleri görenleri duygulandırdı. Korkmaz, "Hava çok soğuk ben de üşümemeleri için askerimize odun götürüyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.01.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
AfrinYunus Emre Korkmaz
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