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Askerler üşümesin diye 200 adet atkı örüldü

Kahramanmaraş’ta Menekşe Anaokulu velileri tarafından, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevli askerlere 200 adet atkı örüldü.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:45
Askerler üşümesin diye 200 adet atkı örüldü

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Menekşe Anaokulu’nda Değerler Eğitimi projesi kapsamında veliler askerler için 1 ayda yaklaşık 200 atkı ördü. Atkılar, öğrencilerin yazdığı mektup ve çizdikleri resimlerle birlikte öğretmenler tarafından paketlenerek gönderilmek üzere hazır hale getirildi. Okul idarecileri tarafından yapılan çalışmada veliler ördükleri atkıları Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümeni 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiğe gönderecek.

“Amacımız öğrencilerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamaktır” diyen Menekşe Anaokulu Müdür Yardımcısı Metin Kemal Işık, “Öğretmenlerimizle aylık yapmış olduğumuz toplantıda empati kurarak Doğu’daki askerlerimizin üşümüş olabileceği düşüncesiyle atkı örüp göndereceğimizi konuştuk ve değerlendirdik. Velilerimizden olumlu neticeler gelince el emeği göz nuru 200 civarı atkı örüldü. Atkısını ören annenin çocuğu içinden geldiği gibi askerlere mektup yazarak resim çizdi. Biz biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Amacımız Kahramanmaraş’taki annelerimiz ile Hakkari’deki askerlerimiz ile bir bağ kurulsun, bizim gönlümüz onlarladır. Bu yüzden çocuklarımıza vatan, bayrak, millet sevgisini aşılamak adına böyle bir etkinliğe girişmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz atkılar Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde zor şartlarda görev yapan askerlerimize gidecektir. Görev yapan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz ve ailelerine sağ salim kavuşmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anaokulundaki yapılan çalışmaya katkı sağlayan ve 5 günde 4 atkı ördüğünü söyleyen Medine Demir ise, “Askerlerimize atkıları gönderiyoruz, onlara selam olsun atkıları işlediğimiz için kendimizden gurur duyuyoruz” dedi.

Kocasının da Hakkari’de vatani görevini yaptığını kaydeden Ayşe Türk ise, “Ben Mehmet Türk’ün eşiyim, burada güzel bir çalışma başlatıldı, bizler de dahil olduk. Ben de çok mutluyum ve eşimden de çok gurur duyuyorum” diye konuştu.

Anaokulundaki minik öğrenciler de askerlere selam gönderirken, onlara mektup yazıp resim çizdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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