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Askere gidebilmek için 3 ayda 32 kilo verdi

Gümüşhaneli genç mühendis Sercan Demirel, okulunu bitirdikten sonra vatan borcunu ödemek için önüne çıkan fazla kilo engelini 3 ayda 32 kilo vererek aştı.

22 Şubat 2018 Perşembe 11:22
Askere gidebilmek için 3 ayda 32 kilo verdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun olduktan sonra askere gitmek için gerekli müracaatlarını yapan 27 yaşındaki Demirel, hastaneye rapor almaya gittiğinde aşırı kiloları yüzünden bu hedefine ulaşamadı. Aşırı kilo, obezite tanısıyla askerliği bir yıl ertelenen Demirel, dedesinden, babasından dinlediği askerlik anılarının da etkisiyle askere gidebilmek için zayıflama çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda spor yapan, yüzmeye giden, özel diyet merkezine başvuran Demirel, 131 kiloluk vücut ağırlığını 3 ay içerisinde sıkı çalışma ve diyet programıyla 32 kilo vererek 99’a düşürdü. Hemen askerlik şubesine müracaat ederek askere gitmek istediğini bildiren Demirel, önümüzdeki Mart ayında askere alınacak. Bunu öğrenen Demirel’in annesi ise gözyaşları içinde oğlunun eline kına yaktı.

Spor salonunda çalışmalarına ve diyetine halen devam eden Demirel, askerliği vatan görevi, namus borcu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Çevresinde bazılarının ‘Askerlik şu devirde zordur, gitme’ şeklindeki ifadelerine de kulak asmayan Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı’ harekatının da bu kararı verdikten sonra başladığını belirterek, “Orada olmayı çok isterim. Gönlüm, duam Afrin’de Mehmetçiğimizle birlikte. Artık bende bir Mehmetçiğim, bende bir askerim inşallah. Bedenen orada olamasak ta gönlümüz ve duamız orada. Allah bu vatan için savaşmayı bize nasip eder inşallah” dedi.

Dedesinin 42 ay, babasının 20 ay askerlik yaptığını sürekli onlardan dinlediğini ifade eden Demirel, ‘vatan borcudur kesinlikle yapmam gerekiyor’ anlayışıyla 3 ay gibi kısa bir sürede hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Askerlik yerinin belli olmasının ardından annesinin bir akşam evde otururken eline kına yaktığını anlatan Demirel, şunları söyledi:

“Annem bir akşam kınayı getirdi, bizde adettir dedi. Biz seni vatana kınalı koç olarak gönderiyoruz dedi. Ağlayarak, kına ve asker türküsü söyleyerek kınamızı yaktı.”

Son Güncelleme: 22.02.2018 11:55
Anahtar Kelimeler:
Sercan DemirelGümüşhaneFazla Kilo Askerlik
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