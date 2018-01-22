Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116289
ALTIN
162.802
DOLAR
3.8022
STERLİN
5.2840
EURO
4.6536
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Ardahan'da soğuk hava bina kilitlerini dondurdu

Ardahan’da etkili olan soğuk hava binaların kapı kilitlerini de dondurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:11
Ardahan'da soğuk hava bina kilitlerini dondurdu

Ardahan’ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Ardahan’da bazı vatandaşların araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı görüldü. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 19, Göle’de 20, Hanak 16, Damal 11 ve Posof‘da 6 derece olarak kaydedildi.

Son Güncelleme: 22.01.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
ArdahanSoğuk Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı
Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı
Asker ailelerine her ay 345 TL yardım yapılıyor
Asker ailelerine her ay 345 TL yardım yapılıyor
Hristo Stoichkov Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Hristo Stoichkov Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Yamaç paraşütünde müşterisini tıraş etti
Yamaç paraşütünde müşterisini tıraş etti
Diyarbakır’da uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor
Diyarbakır’da uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor
Köylüler askerler için kurban kesti
Köylüler askerler için kurban kesti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim