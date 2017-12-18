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Ardahan-Ardanuç karayolu Nisan ayına kadar trafiğe kapalı

Ağır kış şartları nedeniyle Ardahan-Ardanuç Karayolu, tedbir amaçlı olarak Nisan ayına kadar ulaşıma kapatıldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 08:56
Ardahan-Ardanuç karayolu Nisan ayına kadar trafiğe kapalı

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yapımına devam edilen karayolunun herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Artvin-Ardahan Karayolu’nun 2018 Nisan ayına kadar trafiğe kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, "Ardahan-Ardanuç Karayolu’nun Artvin sınırı tarafı henüz bitirilememiş. Bu nedenle kışın açılmaması uygun görülmüştür" denildi.

Ardahan kent merkezine bağlı Bağdeşen köyü mevkisinden itibaren yol ortasına konulan levha ile araç geçişlerine kapatıldı.

Sürücülerden Mehmet Alkan, "Bu yolu sürekli kullanıyorduk. Kar ve tipi nedeniyle Karayolları yolu kapatmış ve gidemedik dönüyoruz. Bülbülan’a gidiyorduk ve Ardahan’a dönmek zorunda kaldık" dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2017 09:48
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