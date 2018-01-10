Antalya’da sit sınırları yeniden çizildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayıyla Alanya Kalesi’ne ilişkin karar 3 statüye ayrıldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre Kale’nin, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı sınırları netleşti. Kesin korunacak hassas alana ilişkin sınırlar ise Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girecek.

KAŞ PATARA

Antik kentin bulunduğu Patara ile Kalkan’a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinde de sit statüsü yenilendi. Bölgede, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı sınırları çizildi. Aziz Nikolaos’un mezarının bulunduğu Demre ilçesindeki Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanı ise nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Kesin korunacak hassas alan sınırı ise yine diğer iki bölgede olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Taşdibi, diğer kararlardan farklı olarak sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsüne alınmadı. Böylece Taşdibi’nin nitelikli doğal koruma alanı içinde sınırlı yapılaşma mümkün olacak.