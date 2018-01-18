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Antalya’da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı

Antalya’da körfezde avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında köpekbalığı takıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:11
Antalya’da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı

Balıkçılar, Antalya Limanındaki mezat alanına getirdikleri balığı bir süre sergiledikten sonra bir otele sattı.

Antalya körfezinde dün sabaha karşı ava çıkan balıkçılar ağları çektiklerinde diğer balıkların arasındaki köpekbalığını görünce şaşkına döndü. Tekneye çekilen köpekbalığı limana getirilip karaya çıkartıldı. Sabah mezatta bir süre sergilenen köpekbalığının bir otele satıldığı bildirildi.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, körfezde zaman zaman ağlarına farklı cinslerde köpekbalığı takıldığını ama bunun çok sık yaşanmadığını belirterek "Bu sabah yakalanan balık öyle büyüktü ki, normalde asıp sergiler fotoğrafını çekeriz ama bunu kaldırıp asamadık bile. Olduğu haliyle bir otele kilogramı 3 TL’den satıldı" dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKöpekbalığı
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