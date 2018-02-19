Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının, “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve Belediye Meclisinde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurmuş, Belediye Meclisince alınan kararla da ABD Ankara Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi” tabelasının değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası “Zeytin Dalı” tabelası ile değiştirildi.
Ankara'da “Zeytin Dalı Caddesi” tabelası asıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddedeki "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı Caddesi" yazılı tabela asıldı.
19 Şubat 2018 Pazartesi 14:11