Ankara'da “Zeytin Dalı Caddesi” tabelası asıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının, “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve Belediye Meclisinde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurmuş, Belediye Meclisince alınan kararla da ABD Ankara Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi” tabelasının değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası “Zeytin Dalı” tabelası ile değiştirildi.