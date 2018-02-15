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Akıllı yüzer iskele Tuzla’da denize indirildi

2008 yılında şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan akıllı yüzer iskele havadan görüntülendi.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:17
Akıllı yüzer iskele Tuzla’da denize indirildi

İstanbul’un simgesi haline gelen Şehir Hatları Vapurları, Karaköy’de hizmete alınacak yeni akıllı yüzer iskelesine kavuşuyor.

Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı Karaköy İskelesi, 2008 yılı Kasım ayında şiddetli lodos nedeniyle yan yatıp batmıştı. 25 yıl hizmet veren yüzer iskele lodosta kullanılamaz hale gelirken, deniz ulaşımının sağlanması için yerine geçici bir yüzen duba konulmuştu. Batan iskelenin yerine yeniden inşa edilen yüzer iskele Karaköy’e götürülmek üzere Tuzla’dan denize indirildi. Karaköy’ün yeni iskelesi havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde bir yıl içinde inşa edilen akıllı yüzer iskelenin denize indirildiği görülüyor.

2 AY SONRA HİZMETE AÇILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele yaklaşık 2 ay sonra İstanbulluların hizmetine sunulacak. Deniz üzerinde yüzer iolarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebilecek.

İskelenin elektrik sistemi 2 adet güçlü jenaratör sistemi ile beslenecek. Otomatik paralelleme sistemi ile devreye alınacak. Yeni iskelenin çatısı titanyum kaplama olacak, dış cephesi alüminyum kompozit levhalarla kaplanacak. Mart ayı başlarında römorkörler eşliğine hizmet vereceği Karaköy’deki yerine çekilecek yüzer iskele hizmet vereceği alana bağlanacak.

Son Güncelleme: 15.02.2018 12:51
Anahtar Kelimeler:
Yüzer IskeleKaraköy IskelesiTuzla
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