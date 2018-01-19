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Akçakoca’da şiddetli fırtına etkili oldu

Batı Karadenizde şiddetli fırtına sebebiyle barınakta bekleyen tekneler devrildi.

19 Ocak 2018 Cuma 10:18
Akçakoca’da şiddetli fırtına etkili oldu

Batı Karadeniz’in geniş bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli fırtına, Akçakoca’da da etkisini gösterdi. Akçakoca sahilinde dev dalgalar balıkçı barınağının boyunu aştı. Dev dalgalar sebebiyle balıkçı barınağı içindeki tekneler yan yattı. Dalgalar sebebiyle sahil şeridi çöp yığınları ile doldu. Akçakoca Belediyesi ekipleri çöpleri temizlemek için yoğun bir çaba harcadı. Şiddetli fırtına sebebiyle Akçakoca sahilinde bulunan anfi tiyatronun demir korkulukları yıkıldı.Dev dalgaların boyu zaman zaman 5 metreye ulaştı.

Son Güncelleme: 19.01.2018 10:27
Anahtar Kelimeler:
AkçakocaFırtına
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