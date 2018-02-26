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Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Başımda Kavak Yelleri Lütfen Beni Anla” isimli seminerde çocukları intihara sürükleyen “Mavi Balina” oyunu konusunda aileler uyarıldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı

Oyunun cazibesine kapılan çocukların geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola girdiğini söyleyen Henden, “Anne baba çocuğunun sanal dünyada neler yaptığını, hangi siteleri ziyaret ettiği ve kimlerle görüştüğünü mutlaka takip etmelidir” dedi.

Eğitim – Öğretim dönemi boyunca velilere yönelik bilgilendirici programlar gerçekleştiren Bağcılar Belediyesi, son olarak “Başımda Kavak Yelleri Lütfen Beni Anla” isimli seminer düzenledi. Koca Yusuf Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen etkinliğe veliler yoğun ilgi gösterdi.

“Bu dönemde aileye olan bağımlılık azalır arkadaşlık önem kazanır”

Rehberlik öğretmeni Seyhan Savaş Henden, ergenliğin tanımını yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Ergenlik, bireyde biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan gelişme, olgunlaşma ve değişmenin olduğu; çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Özellikle zihinsel gelişim çocuğu çok etkiler. En doğrunun kendi düşüncesi olduğunu sanır. Kontrolün kendi elinde olmasını ister, kontrolü elde ettiğinde ise nasıl kullanacağı konusunda güçlük çeker. Aileye olan bağımlılığı azalır, arkadaşlıklar önem kazanır. Bir kimlik arayışı içindedir. Bağımsız olma yönündeki çabaları artar. Aile içi çatışmalar fazladır. İsyankardırlar” dedi.

Giriş konuşmasının ardından Henden, sözü dünya genelinde oynayan ve çocukları intihara kadar götüren “Mavi Balina” ve benzeri tehlikeli oyunlara getirdi.  Ailelerin çocuklarını yalnız bırakmayıp internet ortamında da takip etmesi gerektiğini belirten Henden, “Siber alemde çok tehlikeli oyunlar var. Kötü niyetli insanlar, bir şekilde çocuklara bu oyunlar aracılığıyla ulaşıyor. Sonra da çeşitli yönlendirmelerle onlara istediklerini yaptırıyorlar. Oyunun cazipliği içinde kendini kaybeden çocuklar geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyor. Çağın bu büyük tehlikesinden korunmak için ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Anne baba çocuğunun sanal dünyada neler yaptığını, hangi siteleri ziyaret ettiği ve kimlerle görüştüğünü mutlaka takip etmelidir. Bunun için de aile ve çocuk arasında çok iyi bir iletişim olmalı. En temel sorun aile içi iletişimsizlik. Gerektiğinden fazla cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanımı iletişimsizliğin temel nedeni. Çocuk ile karşılıklı güvene dayalı ve iletişime açık bir ilişki kurulmalı. Çocuk, rahatsız edici durumlarla karşılaştığında ailesinden yardım alabileceğini bilmeli. Ayrıca Ebeveynlerin internet için filtreleme yapan programları yüklemesi gerekir” dedi.

 “Ergenlikten zor olan şey ergenlik çağındaki gencin anne babası olmak”

Henden, bir tavsiyeyle bitirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Ergen olmaktan daha zor bir şey varsa o da ergenlik çağındaki bir gencin anne babası olmaktır. Sevgi ilacı birçok sonunun çözümünde etkilidir. Sevginizi gizlemeyin. İçinden sevmek diye bir şey yok. Çocuğunuza ‘Seni seviyorum’ ve ‘İyi ki varsın’ deyin. Ve bu sözleri korkmadan ve cömertçe kullanın”

Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaMavi Balina Oyunu Zararları
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