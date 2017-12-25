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Adanalılar beyzbol sopasına merak saldı

Beyzbol kulübünün ve sahasının bulunmadığı Adana’da vatandaşlar beyzbol sopasına yoğun ilgi gösteriyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:19
Adanalılar beyzbol sopasına merak saldı

Fiyatları 5 liradan başlayan el yapımı ve ithal beyzbol sopaları kentteki spor malzemesi satan dükkanlarda yoğun ilgi görüyor. Beyzbol sopasına yoğun ilginin sebebi ise spor aşkı değil, olası kavgalara karşı önlem olarak dikkat çekiyor.

Beyzbol sopalarının büyük bir çoğunluğunun satıldığı Seyhan ilçesindeki Amerikan Pazarı esnaflarından Ahmet Yıldırım, toplu taşıma araçlarının yanı sıra pek çok araçta olası trafik kavgalarına karşı önlem amaçlı beyzbol sopası bulunduğunu kaydetti. Beyzbol sopasına özellikle şiddete meyilli gençlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “Gençlerimizi maneviyatsız ve ahlaksız yetiştiriyoruz. Bu nedenle dizilerde gördükleri kabadayılara, zengin ailelere özeniyorlar. Sopayı alıp arabalarına koyuyorlar, trafik tartışmasında eline sopayı kapan koşuyor. Yapmayın, etmeyin. Sopayla, bıçakla, silahla bu iş çözülmez. Halbuki evinden çıktığında bir fatiha okusa daha iyi. Fatiha, duadır, silahtır” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAHA YAPSIN”

Beyzbol sopası almak için bir dükkana gelen Mahsun Karaca isimli genç ise sopayı kavga amaçlı değil, halı ve kilim dövmek için satın aldığını öne sürerek, “Eşim için alıyorum. Kavgacı bir yapıya sahip değilim. Adana’da beyzbol sahası yok. Bu sopalar madem ki bu kadar çok satılıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’den beyzbol sahası yapmasını istiyorum. Bana sorarsanız da oynamayı düşünmüyorum. Kültürümüze ters ama sopasını kullanıyoruz. Genelde 7/C otobüs şoförleri kullanıyor. Beyzbol sopasının olmadığı araç muayeneden geçmiyor artık” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 25.12.2017 11:45
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Adana Beyzbol SopasıBeyzbol Sopası Fiyatı
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