870 gram doğan Çağan bebek hayata tutundu

Tarsus’ta yaşayan ve 1 çocuk sahibi olan Ertan-Serap Çakır çifti, 2017’nin Mart ayında ikinci kez anne-baba olacaklarını öğrendi. Kontrollerini Medical Park Tarsus Hastanesi’nde yaptıran Serap Çakır hamileliğinin 26’ncı haftasını geçirdiği 25 Eylül 2017 tarihinde erken doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. 6 aylıkken dünyaya gelen, 870 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda olan bebek hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

590 GRAMA KADAR DÜŞTÜ

“Çağan” adı verilen ve solunum sıkıntısı (RDS) bulunan bebeğin kilosu 2 haftada 590 grama kadar geriledi ancak sonradan yeniden artmaya başladı. Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan Uzmanı Dr. Banu Mutlu Özyurt ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ali Tunç ve Dr. Tarık Ersöz tarafından yönetilen zorlu tedavi süreci tam 101 gün sürdü. Tedavi sonunda küçük Çağan, 2 kilo 70 gram ağırlığa ve 42 santimetre boya ulaştı. Sağlığına kavuşunca taburcu edilen minik bebek, annesiyle buluştu.

"ZOR BİR DÖNEMDİ"

3 aydan fazla süren tedavi boyunca sabırla bebeğinin iyileşmesini bekleyen ev hanımı anne Serap Çakır, “Oğlum dünyaya geldiğinde neredeyse avuç içi kadardı. Çok zor bir dönem geçirdik. Eşim de ben de kaygı içindeydik. Ama çok şükür bebeğimiz hayata tutundu. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç ise minik Çağan’ın önümüzdeki 2 yıl boyunca takibinin yapılacağını belirtti.