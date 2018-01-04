Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115504
ALTIN
158.776
DOLAR
3.7561
STERLİN
5.0885
EURO
4.5385
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

870 gram doğan Çağan bebek hayata tutundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 870 gram ve 32 santimetre dünyaya gelen Çağan bebek, 101 gün yoğun bakım tedavisi gördü. Ağırlığı 2 kilo 70 grama, boyu ise 42 santimetreye ulaşan Çağan bebek, annesine kavuştu.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:38
870 gram doğan Çağan bebek hayata tutundu

Tarsus’ta yaşayan ve 1 çocuk sahibi olan Ertan-Serap Çakır çifti, 2017’nin Mart ayında ikinci kez anne-baba olacaklarını öğrendi. Kontrollerini Medical Park Tarsus Hastanesi’nde yaptıran Serap Çakır hamileliğinin 26’ncı haftasını geçirdiği 25 Eylül 2017 tarihinde erken doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. 6 aylıkken dünyaya gelen, 870 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda olan bebek hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

590 GRAMA KADAR DÜŞTÜ

“Çağan” adı verilen ve solunum sıkıntısı (RDS) bulunan bebeğin kilosu 2 haftada 590 grama kadar geriledi ancak sonradan yeniden artmaya başladı. Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan Uzmanı Dr. Banu Mutlu Özyurt ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ali Tunç ve Dr. Tarık Ersöz tarafından yönetilen zorlu tedavi süreci tam 101 gün sürdü. Tedavi sonunda küçük Çağan, 2 kilo 70 gram ağırlığa ve 42 santimetre boya ulaştı. Sağlığına kavuşunca taburcu edilen minik bebek, annesiyle buluştu.

"ZOR BİR DÖNEMDİ"

3 aydan fazla süren tedavi boyunca sabırla bebeğinin iyileşmesini bekleyen ev hanımı anne Serap Çakır, “Oğlum dünyaya geldiğinde neredeyse avuç içi kadardı. Çok zor bir dönem geçirdik. Eşim de ben de kaygı içindeydik. Ama çok şükür bebeğimiz hayata tutundu. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç ise minik Çağan’ın önümüzdeki 2 yıl boyunca takibinin yapılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 04.01.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
Prematüreçağan BebekMersinTarsus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fethi Sekin’in heykeli adliye önüne yerleştirildi
Fethi Sekin’in heykeli adliye önüne yerleştirildi
Hiç geçmediği köprü yüzünden tüm mal varlığına el kondu
Hiç geçmediği köprü yüzünden tüm mal varlığına el kondu
Yerde bulduğu su faturasını ödedi
Yerde bulduğu su faturasını ödedi
5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Çocuklarına sarılabilmek için kol nakli olmak istiyor
Çocuklarına sarılabilmek için kol nakli olmak istiyor
İlginç uzlaştırma talepleri dikkat çekiyor
İlginç uzlaştırma talepleri dikkat çekiyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim