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850 senelik karadut ağacı meyve vermeye devam ediyor

Eskişehir’de bulunan ve yapılan incelemeler sonucu 850 yaşında olduğu tahmin edilen karadut ağacı, yüzyıllar geçmesine rağmen meyve vermeye devam ediyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:43
850 senelik karadut ağacı meyve vermeye devam ediyor

Seyitgazi ilçesine bağlı Arslanbeyli köyünde bulunan Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi’nde yer alan karadut ağacı, yaşı ile dikkat çekiyor. Ağacın önünde bulunan tanıtım tabelasında yaş olarak 700’den fazla yazsa da, yapılan son incelemelerde ağacın yaklaşık 850 yaşında olduğu ortaya çıktı. Mevsiminde meyve vermeye devam eden ağaç, koruma altında bulunuyor. Türkiye’de oldukça yaygın olarak yetiştirilen karadut ağacı, meyvesi ile bir çok sağlık sorununa da iyi geliyor.

Şeyh Sücaeddin-i Veli Post Niş’ini Dergah Mürşidi Mehmet Demirtaş, 850 yaşındaki karadut ağacı ile ilgili bilgiler verdi. Karadutun bir çok hastalığa da iyi geldiğini açıklayan Demirtaş, "Meyvesi temmuz ile eylül arasında olur. Yaklaşık bu gördüğünüz ağaç 850 yaşındadır. Yanındakilerin ise 700 ile 750 yaşları arasında oldukları bilimsel araştırmalar ile tespit edilmiştir. Orman Bakanlığı’nda çalışan Nejat Çelik diye bir dostumuz bu yaş tespitlerini yaptırdı. Biliyorsunuz eskiden köy yerlerinde sağlık hizmetleri biraz zor gelişiyordu. Onun için de böyle köylerde güzel şeyler oluşturuldu ki, bu ağaçlar hem gıda olarak hem de sağlık açısından insanlar faydalansın diye düşünüldü. Biliyorsunuz büyük dergahların hepsinde bu karadutlardan var. Bağırsak, ağız ve diyabet hastalıkları başta olmak üzere kalp, tansiyon gibi yaklaşık 10 çeşit hastalığa iyi geliyor. Şu an korunmaya alınmış 12 büyük ağaçtan birisi. Böyle şeylere devlet tabii ki önem veriyor. Biz her ne kadar iyi bakamasak da, Seyitgazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarda da kenarlarına düzenlemeler yapıldı. Sulamasını takip ediyoruz ve bu şekilde biz de bu dut ağacını korumaya aldık" dedi.

Son Güncelleme: 02.01.2018 11:08
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