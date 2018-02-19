Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116326
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7589
STERLİN
5.2729
EURO
4.6687
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

8 yaşındaki çocuk askerlik için başvuru yaptı

Adıyaman’da yaşı küçük ama yüreği kocaman olan 8 yaşındaki Muhammed Eymen Akan, babasıyla birlikte Afrin operasyonuna destek için askerlik başvurusunda bulundu.

19 Şubat 2018 Pazartesi 10:01
8 yaşındaki çocuk askerlik için başvuru yaptı

Adıyaman’da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Eymen Akan’dan Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na anlamlı bir destek geldi. Özel harekat kıyafeti giyen ve babasının elinden tutarak Adıyaman askerlik şubesine gelen Muhammed Eymen Akan, babasıyla birlikte askerlik başvurusu yaptı. Askerlik dilekçesini Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’a veren Muhammed Eymen Akan, daha sonra Türk bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim’i takdim etti. Albay Davut Kulalar, Muhammed Eymen’i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek öptü. Baba ve oğul daha sonra askerlik şubesinden ayrıldı.

Muhammed Eymen, askerlik için başvurularını yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Baba Atilla Akan ise “Devletimizi ve bayrağımızı seviyoruz. Afrin’de yürütülen harekata destek vermek için oğlumla birlikte askerlik müracaatında bulunduk. Oğlum Türkiye’nin en küçük askeri olacak. Çanakkale’de 13-15 yaşlarında Mehmetler çarpıştıysa biz de askerimize destek vermek için başvurumuzu yaptık. Ezan dinmez, bayrak inmez” dedi.

Son Güncelleme: 19.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
Askerlik BaşvurusuAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavuğu için ahşap protez bacak yaptı
Tavuğu için ahşap protez bacak yaptı
Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzüğün benzerleri yok satıyor
Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzüğün benzerleri yok satıyor
Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı
Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı
Soyağacında verilen bilgileri görünce adeta şok oldular
Soyağacında verilen bilgileri görünce adeta şok oldular
Akıllı yüzer iskele Tuzla’da denize indirildi
Akıllı yüzer iskele Tuzla’da denize indirildi
Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı
Çekme halatı yerine bacaklarını kullandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim